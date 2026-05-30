Пенсии в Новосибирской области в июне выплатят 11 и 21 числа — переносов не будет

Жителям Новосибирской области назвали даты выплат пенсий в июне 2026 года. В Социальном фонде пояснили, что 11 и 21 июня приходятся на рабочие дни, поэтому переносов графика не ожидается.

По данным регионального отделения СФР, перечислением пенсий на банковские карты занимается непосредственно фонд. В Новосибирской области средства обычно приходят двумя потоками — 11‑го и 21‑го числа каждого месяца. Если дата выпадает на выходной или праздник, выплату переводят заранее, в ближайший рабочий день. В июне обе даты рабочие, так что изменений не будет. Первая часть пенсионеров получит деньги 11 июня, вторая — 21 июня. В фонде напомнили: пенсия перечисляется за текущий месяц, а не за предыдущий.

Тем, кто получает пенсию через «Почту России», выплаты доставят по индивидуальному графику. В июне разнос и выдача пройдут ориентировочно с 3 по 25 число. Получить деньги можно как в отделении почты, так и на дому — через почтальона. Точная дата зависит от графика работы конкретного отделения и маршрута доставки.

Если пенсия вовремя не пришла, в СФР советуют сначала уточнить информацию в своём банке, а затем, при необходимости, обратиться в клиентскую службу Социального фонда. Дата поступления пенсии на карту обычно остаётся постоянной и меняется только при смене банка или способа получения выплат.

Ранее сообщалось, какие штрафы ждут водителей Новосибирска с 1 июня 2026 года за шины и ДТП.