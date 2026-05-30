Хабаровскую компанию обязали вернуть 103 млн рублей за неотремонтированную казарму НВВКУ в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области постановил взыскать с хабаровской строительной компании около 103 миллионов рублей. Деньги были получены в качестве аванса на ремонт казармы Новосибирского высшего военного командного училища, но работы так и не подтвердились.

Контракт на текущий ремонт казармы №3 НВВКУ заключили весной 2024 года с компанией «Регион» из Хабаровска. Общая стоимость — 147,5 миллиона рублей, аванс — 88,5 миллиона. Через год, весной 2025-го, работы остановили: здание признали аварийным, контракт расторгли. Подрядчик должен был вернуть неотработанные деньги за вычетом уже выполненных работ, но отчётность не предоставил и деньги не вернул.

Прокуратура Центрального военного округа подала иск в интересах училища. В суде представители НВВКУ пояснили, что часть работ действительно сделали, но принять их не смогли — не хватило документов. К тому моменту на объекте уже начался капитальный ремонт, так что оценить реальный объём сделанного стало сложно.

Суд признал документально подтверждённым только демонтаж штукатурки — на 428 тысяч рублей. Остальное, по мнению суда, не имеет подтверждённой ценности для заказчика. Ответчик на заседания практически не приходил и отзыв на иск не направил.

В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме: с компании «Регион» взыскали 88 миллионов рублей неотработанного аванса и ещё 15 миллионов процентов за пользование чужими деньгами. Решение пока не вступило в законную силу, его можно обжаловать. Ранее в отношении подрядчика уже запустили процедуру банкротства, сообщает "Предедент".

