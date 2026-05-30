Карабас Барабас, Баба Яга и Кощей Бессмертный пройдут по улицам Новосибирска

В Новосибирске 31 мая пройдёт театрализованное шествие участников IV Международного фестиваля театров кукол «Перекрёсток». В связи с мероприятием в центре города временно ограничат движение транспорта.

Колонна участников проследует от площади Ленина по Красному проспекту до пересечения с улицей Революции. Движение транспорта на этом участке будет закрыто.

Ограничения будут действовать с 07:00 до 20:00. В этот период перекроют улицу Ленина на участке от площади Ленина до улицы Революции. Также будет закрыт проезд по улице Революции от улицы Ленина до проспекта Димитрова.

Кроме того, на указанных участках запретят парковку автомобилей на время проведения мероприятия.