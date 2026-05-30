Купальный сезон в Новосибирской области откроют к 10 июня

В Новосибирской области купальный сезон планируют открыть к 10 июня. К этой дате в муниципалитетах проводят все необходимые проверки, чтобы обеспечить безопасный отдых жителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что пик происшествий на воде традиционно приходится на июнь. В 2025 году утонули 24 взрослых и 7 детей. Основная причина — купание в необорудованных местах. Сейчас спасатели контролируют более 450 таких точек. При этом на официальных пляжах за последние несколько лет несчастных случаев не было.

Заместитель начальника регионального МЧС Сергей Кудинов пояснил, что на официальных пляжах очищена береговая линия, водолазы проверили дно, Роспотребнадзор оценил качество воды, выставлены спасательные посты, где обученные матросы-спасатели готовы в любой момент прийти на помощь. В этом году планируют открыть 23 пляжа — на два больше, чем в прошлом. Добавится пляж «Дюны» в Бердске со свободным посещением, а также ещё один пляж в детском оздоровительном лагере Барабинского района.

Летом все структуры и ведомства, отвечающие за безопасность, переходят на усиленный режим работы.

