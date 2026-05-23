вчера 23:00
общество

В Новосибирской области за сутки МЧС потушили 16 пожаров

В Новосибирской области за сутки пожарные ликвидировали 16 возгораний. Статистику за 22 мая опубликовало региональное управление МЧС.

Среди происшествий — пожар в селе Убинское, где горела баня. В Краснообске пожарные потушили загоревшиеся автомобили.

В Карасуке огонь повредил частный дом. В посёлке Мичуринский сгорел сарай. В Тогучине пожар уничтожил надворные постройки.

Несколько возгораний произошло и в Новосибирске. В Центральном районе сгорел частный дом. В Октябрьском районе огонь повредил пекарню и техническое помещение.

По данным МЧС, все пожары были ликвидированы.

