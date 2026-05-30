сегодня 15:30
общество

На Гусинобродском шоссе изъяли 2 тысячи пачек немаркированных сигарет на 400 тысяч рублей

Фото: Сиб.фм / Freepik
В торговом павильоне на Гусинобродском шоссе силовики обнаружили около 2 тысяч пачек немаркированных сигарет. Стоимость нелегальной партии превысила 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Операцию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Изъятые табачные изделия направили на экспертизу.

Сейчас полицейские устанавливают причастных к продаже контрафакта и каналы поставки нелегальной продукции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что турист из Новосибирска вёз сувениры из моря, но не задекларировал — теперь ему грозит наказание.

0
Кристина Уколова
Журналист

