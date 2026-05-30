На Гусинобродском шоссе изъяли 2 тысячи пачек немаркированных сигарет на 400 тысяч рублей

В торговом павильоне на Гусинобродском шоссе силовики обнаружили около 2 тысяч пачек немаркированных сигарет. Стоимость нелегальной партии превысила 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Операцию провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Изъятые табачные изделия направили на экспертизу.

Сейчас полицейские устанавливают причастных к продаже контрафакта и каналы поставки нелегальной продукции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

