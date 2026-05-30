сегодня 13:00
общество

Турист из Новосибирска вёз сувениры из моря, но не задекларировал — теперь ему грозит наказание

Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления / Сиб.фм
В аэропорту Толмачёво таможенники нашли у пассажира, прилетевшего рейсом из Саньи, 22 коралла общей массой свыше 200 граммов. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

51-летний мужчина прошёл через «зелёный коридор» и заявил, что у него нет товаров, которые нужно декларировать. Но при рентгеновском досмотре багажа сотрудники обнаружили морские «сувениры». Пассажир объяснил, что привёз кораллы на память об отдыхе и не знал, что для этого нужны специальные разрешения и декларация.

Экспертиза показала: фрагменты относятся к мадрепоровым кораллам, которые попадают под действие международной конвенции СИТЕС, регулирующей торговлю редкими видами животных и растений. В отношении туриста возбудили два административных дела — за недекларирование товаров и нарушение установленных запретов.

Ранее сообщалось, что таксист отвёз туристку в заброшенный аэропорт «Северный» вместо «Толмачёво» — она опоздала на рейс.

Кристина Уколова
Журналист

