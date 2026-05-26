Таксист отвёз туристку в заброшенный аэропорт «Северный» вместо «Толмачёво» — она опоздала на рейс

Туристка опоздала на свой рейс в Новосибирске, потому что таксист отвёз её в заброшенный аэропорт «Северный» вместо действующего «Толмачёво». Своей историей девушка поделилась в социальных сетях.

Она приехала из другого города, вызвала машину и попросила отвезти её в аэропорт. Водитель доставил пассажирку с чемоданом туда, где самолёты не летают уже 20 лет. Девушка призналась, что чувствует себя будто проклятой — человеку с чемоданом, по её мнению, должно быть очевидно, что нужен действующий аэропорт. Вину она возложила на запутанные названия новосибирских улиц и невнимательность таксиста.

По словам туристки, ей непонятно, как в городе, где работает только один аэропорт, машина всё равно привезла её на заброшенный объект. На месте бывшего аэропорта она заметила ещё одну девушку с чемоданом — вероятно, та тоже стала жертвой аналогичной ошибки.

