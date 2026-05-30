Новосибирский онкодиспансер закупит препарат для лечения рака почти на 25 млн рублей

В Новосибирской области объявили электронный аукцион на поставку крупной партии противоопухолевого препарата Рибоциклиб. Начальная стоимость контракта составляет 24,65 миллиона рублей.

Заказчиком выступает Новосибирский областной клинический онкологический диспансер. Согласно документации, планируется приобрести 14 049 таблеток препарата дозировкой 200 мг. Приём заявок на участие в аукционе продлится до 8 июня, а исполнить контракт поставщик должен до 31 октября 2026 года.

Рибоциклиб применяется при лечении некоторых форм рака молочной железы. Препарат относится к таргетной терапии и используется у пациентов с гормонозависимым HER2-отрицательным местнораспространённым или метастатическим заболеванием.

Чаще всего лекарство назначают в составе комбинированной терапии вместе с другими гормональными препаратами. Закупка позволит обеспечить пациентов необходимым лечением в рамках оказания специализированной медицинской помощи.