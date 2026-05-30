сегодня 15:55
общество

Три выходных подряд с 12 по 14 июня: новосибирцам напомнили о праздничных днях

Фото: Сиб.фм
Жителям Новосибирска напомнили о трёхдневных выходных в честь Дня России в июне 2026 года. Государственный праздник, который ежегодно отмечают 12 июня, в этом году выпадает на пятницу. Такое совпадение создаёт идеальные условия для отдыха с 12 по 14 июня.

Четверг, 11 июня, согласно статье 95 Трудового кодекса, станет сокращённым рабочим днём. Это позволит работникам завершить дела пораньше и спокойно подготовиться к мини-отпуску.

Всего в первый месяц лета у жителей региона будет девять выходных дней при 21 рабочем. Норма рабочего времени для стандартного 40-часового графика составит 167 часов. Такой запас свободного времени — отличная возможность посвятить его семье, друзьям и летним развлечениям.

Напомним, праздник берёт начало в 1992 году, когда его учредили как нерабочий день. Нынешнее название «День России» он получил в 1998 году по инициативе президента Бориса Ельцина, а официальный статус государственного праздника закрепили в Трудовом кодексе в 2002 году.

Ранее был опубликован полный график от СФР.

