82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 мая, 08:41
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
30 мая, 08:41
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 04:00
общество

В Новосибирске назван аномальный июнь с жарой почти +39 градусов

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске рассказали о самых необычных температурных показателях июня за всю историю наблюдений. В разные годы первый месяц лета приносил региону как заморозки, так и аномальную жару.

Самый холодный июньский день зафиксировали в 2013 году. Тогда температура воздуха опустилась до —2 градусов. Этот показатель до сих пор остаётся абсолютным минимумом для июня в регионе.

При этом обычно первый летний месяц в Новосибирске проходит при более комфортной погоде. Средняя ночная температура составляет около +11,7 градуса, а дневная держится примерно на уровне +17,6 градуса.

Есть у июня и противоположный рекорд. Самая сильная жара пришлась на 2023 год. Тогда воздух в городе прогрелся до +38,9 градуса.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.