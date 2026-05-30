В Новосибирске назван аномальный июнь с жарой почти +39 градусов

В Новосибирске рассказали о самых необычных температурных показателях июня за всю историю наблюдений. В разные годы первый месяц лета приносил региону как заморозки, так и аномальную жару.

Самый холодный июньский день зафиксировали в 2013 году. Тогда температура воздуха опустилась до —2 градусов. Этот показатель до сих пор остаётся абсолютным минимумом для июня в регионе.

При этом обычно первый летний месяц в Новосибирске проходит при более комфортной погоде. Средняя ночная температура составляет около +11,7 градуса, а дневная держится примерно на уровне +17,6 градуса.

Есть у июня и противоположный рекорд. Самая сильная жара пришлась на 2023 год. Тогда воздух в городе прогрелся до +38,9 градуса.