В Новосибирской области закрыли для грузовиков два участка дорог из-за паводка

В Здвинском районе Новосибирской области временно запретили движение грузового транспорта по двум участкам автомобильных дорог.

Ограничения будут действовать до 10:00 15 июня. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления автомобильных дорог региона.

Причиной стало ухудшение состояния дорожного полотна после весеннего паводка. Из-за переувлажнения грунта и подъёма подземных вод на отдельных участках появились просадки, пучины и повреждения покрытия.

Для грузового транспорта закрыт участок дороги «Здвинск – Верх-Урюм – Лянино – Мамон» с 40-го по 51-й километр. Также ограничения введены на дороге «56 км а/д "Н-0704" – Новороссийское – Немки» на участке с 230-го по 480-й метр.

Водителям грузовиков рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты по дорогам местного и регионального значения.

В ТУАД отметили, что ограничения необходимы для сохранения дорожного покрытия и обеспечения безопасности движения.