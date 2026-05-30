В Первомайском районе Новосибирска могут ввести режим повышенной готовности из-за аварийного дома 1940 года

В Первомайском районе Новосибирска могут ввести режим повышенной готовности из-за аварийного состояния жилого дома. Речь идёт о двухэтажном двухподъездном здании №29 по улице Красный Факел, построенном ещё в 1940 году. Проект соответствующего постановления опубликовала мэрия.

Документ обязывает профильные ведомства принять срочные меры. Специалистам департамента энергетики и ЖКХ поручено в течение десяти дней детально обследовать конструкции. Восемь квартир, в которых живут люди, нуждаются в расселении. Власти планируют временно разместить жильцов в маневренном фонде — до завершения всех процедур. Администрации района поручено предупредить граждан о введении особого режима и мерах безопасности.

Кроме того, проект постановления вводит усиленный контроль за состоянием несущих стен и перекрытий. Управляющей компании рекомендовано ежедневно проверять прочность здания и немедленно сообщать об ухудшениях в профильные департаменты.

Ранее сообщалось, что родители жаловались на аварийное состояние школы накануне обрушения в Новосибирской области.