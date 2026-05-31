Мотоциклист погиб в столкновении с ГАЗелью на трассе в Новосибирской области

30 мая на 1224-м километре федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Убинском районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе Новосибирской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗель, чья личность устанавливается, двигался в направлении Омска. На 1223-м километре при совершении обгона он столкнулся с мотоциклом «Хонда CB1000SF». За рулём мотоцикла находился молодой человек 2002 года рождения.

От полученных травм байкер скончался на месте аварии до прибытия бригады скорой помощи. Водитель ГАЗели получил травмы. Сейчас выясняются все детали произошедшего.

