сегодня 10:33
проиcшествия

Мотоциклист погиб в столкновении с ГАЗелью на трассе в Новосибирской области

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
30 мая на 1224-м километре федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Убинском районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе Новосибирской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗель, чья личность устанавливается, двигался в направлении Омска. На 1223-м километре при совершении обгона он столкнулся с мотоциклом «Хонда CB1000SF». За рулём мотоцикла находился молодой человек 2002 года рождения.

От полученных травм байкер скончался на месте аварии до прибытия бригады скорой помощи. Водитель ГАЗели получил травмы. Сейчас выясняются все детали произошедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал о ДТП с летальным исходом на четвёртом километре Советского шоссе, где «ВАЗ» въехал в стоящий «КамАЗ».

Наталья Шлюшинская
журналист

