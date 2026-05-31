сегодня 12:54
проиcшествия

Спасатели вытащили новосибирца из трёхметрового оврага на Трактовой

Фото: МАСС Новосибирска / опубликовано на Сиб.фм
Поздним вечером 29 мая спасателям муниципально-аварийной службы Новосибирска поступил тревожный вызов. Инцидент произошёл вблизи автомобильной газозаправочной станции на улице Трактовой, 1/1, сообщили в пресс-службе МАСС.

За периметром АГЗС в глубоком овраге, достигающем примерно трёх метров, был обнаружен мужчина. Прибывшие на место спасатели оказали 45-летнему пострадавшему, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, необходимую помощь. Его зафиксировали на жёстком щите и транспортировали до кареты скорой помощи. Врачи приняли пациента для дальнейшей госпитализации.

Сотрудники МАСС напоминают горожанам о необходимости соблюдать осторожность и не пренебрегать собственной безопасностью.

Наталья Шлюшинская
журналист

