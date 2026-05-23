Годовалый богатырь из Новосибирска заблокировал себя комодом — спасатели открывали дверь столовым ножом

В Новосибирске спасателям пришлось вызволять годовалого мальчика, который случайно заперся в комнате и заблокировал дверь тяжёлым ящиком комода. Вызов поступил в муниципальную аварийно-спасательную службу накануне. Родители не смогли открыть дверь самостоятельно — через узкую щель было невозможно сдвинуть массивную мебель.

Когда сотрудники МАСС прибыли на место, первая идея заключалась в том, чтобы аккуратно извлечь стекло из межкомнатной двери и проникнуть внутрь. Однако стекло оказалось намертво приклеено к полотну. Попытка его вытащить грозила тем, что оно лопнет и острые осколки полетят прямо в ребёнка. Рисковать здоровьем малыша спасатели не стали.

Тогда решили действовать по-другому. Вооружившись обычным столовым ножом, спасатели миллиметр за миллиметром начали задвигать тяжёлый ящик обратно в комод. Работа требовала предельной аккуратности, но в итоге механизм поддался — дверь открылась. Всё это время мальчик оставался спокоен и не пострадал. Спасатели в шутку назвали его богатырём: в свои год он умудрился сдвинуть такую тяжёлую мебель.

На прощание малыш «расписался» в акте о выполненных работах — оставил на бумаге несколько забавных каракулей. Родители поблагодарили спасателей за то, что те не только освободили сына, но и сохранили дверь целой.

