Бомбоубежища и подвалы Новосибирска оснащают для приёма людей

В Новосибирске продолжается масштабная подготовка защитных сооружений гражданской обороны. Как сообщили в мэрии, в порядок приводят не только специализированные укрытия, но и подвальные помещения в жилых домах. Все объекты постепенно оснащают необходимым для временного размещения людей.

Внутри готовых помещений уже обустраивают санитарные зоны, места для сидения и отдыха, монтируют системы вентиляции и создают запасы питьевой воды. Кроме того, в убежищах размещают наглядные схемы эвакуации. Одно из таких укрытий, рассчитанное примерно на семьсот человек, организовано прямо в подвале жилого дома на улице Русской. Там оборудовали санитарный пост и запасли воду. Ещё один объект появился в молодёжном центре Советского района. Он готов принять около ста пятидесяти человек и оснащён системой фильтрации воздуха. При возникновении чрезвычайной ситуации это убежище смогут подготовить к приёму людей в течение суток.

Контроль за техническим состоянием укрытий возложен на специальные формирования гражданской обороны. Они следят за работой инженерных систем, проверяют запасы и общее состояние помещений. На всех пунктах предусмотрены аптечки, носилки и другие средства первой помощи. В мэрии уточнили, что работа по оснащению продолжается, и на данный момент готова лишь часть укрытий. Полностью завершить подготовку всех сооружений планируется к 2030 году. Узнать расположение временных убежищ новосибирцы могут в приложении 2ГИС и на карте сервиса «Мой Новосибирск».

Ранее сообщалось, что мэрия Новосибирска не раскрыла информации о бомбоубежищах.