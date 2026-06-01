Долгострой «Чистой воды» в Татарске отдадут новому подрядчику за 309 миллионов

Власти Новосибирской области предпринимают очередную попытку завершить строительство комплекса объектов водоснабжения в Татарске.

Проект, реализуемый по федеральной программе «Чистая вода», ранее забуксовал из-за проблем с прежним подрядчиком. Компания «СпецТрансСтрой» не справилась с задачей, что вылилось в череду судебных разбирательств. В довершение ко всему топ-менеджеров организации обвинили в многомиллионных хищениях.

Двадцать девятого мая был объявлен новый конкурс по выбору подрядчика для завершения строительства. Стартовая цена контракта составила 309 миллионов 111 тысяч 590 рублей. Заявки от потенциальных участников торгов будут принимать до восьмого июня. Теперь главная интрига заключается в том, найдётся ли компания, способная довести проблемный объект до ума и обеспечить татарцев чистой водой.

