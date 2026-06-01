сегодня 11:20
общество

Долгострой «Чистой воды» в Татарске отдадут новому подрядчику за 309 миллионов

Фото: Сиб.фм
Власти Новосибирской области предпринимают очередную попытку завершить строительство комплекса объектов водоснабжения в Татарске.

Проект, реализуемый по федеральной программе «Чистая вода», ранее забуксовал из-за проблем с прежним подрядчиком. Компания «СпецТрансСтрой» не справилась с задачей, что вылилось в череду судебных разбирательств. В довершение ко всему топ-менеджеров организации обвинили в многомиллионных хищениях.

Двадцать девятого мая был объявлен новый конкурс по выбору подрядчика для завершения строительства. Стартовая цена контракта составила 309 миллионов 111 тысяч 590 рублей. Заявки от потенциальных участников торгов будут принимать до восьмого июня. Теперь главная интрига заключается в том, найдётся ли компания, способная довести проблемный объект до ума и обеспечить татарцев чистой водой.

Ранее сообщалось, что новосибирский Фонд защиты прав дольщиков проиграл суд к подрядчику долгостроя ЖК «Закаменский».

0
Кристина Уколова
Журналист

