Масонскую ложу «Свет Сибири» поздравили с первым юбилеем в Новосибирске

Масонская ложа «Свет Сибири» № 61, базирующаяся в Новосибирске, отпраздновала первый юбилей. Организации исполнилось пять лет. О событии представители братства рассказали в сообществе «Великая ложа России | Масонство» в социальной сети «ВКонтакте».

Снимки с праздничного мероприятия были опубликованы четвёртого апреля. На фотографии запечатлены семнадцать участников встречи. Внимание привлекла любопытная деталь: один из присутствующих в кадре предпочёл скрыть лицо, прикрыв его рукой.

Сообщается, что ложа продолжает свою деятельность на востоке Новосибирска. Других подробностей о работе организации в городе представители братства пока не раскрывали.

