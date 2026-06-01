сегодня 11:00
общество

Масонскую ложу «Свет Сибири» поздравили с первым юбилеем в Новосибирске

Фото: Сиб.фм / Freepik
Масонская ложа «Свет Сибири» № 61, базирующаяся в Новосибирске, отпраздновала первый юбилей. Организации исполнилось пять лет. О событии представители братства рассказали в сообществе «Великая ложа России | Масонство» в социальной сети «ВКонтакте».

Снимки с праздничного мероприятия были опубликованы четвёртого апреля. На фотографии запечатлены семнадцать участников встречи. Внимание привлекла любопытная деталь: один из присутствующих в кадре предпочёл скрыть лицо, прикрыв его рукой.

Сообщается, что ложа продолжает свою деятельность на востоке Новосибирска. Других подробностей о работе организации в городе представители братства пока не раскрывали.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч бегунов бросили вызов погоде на юбилейном «ЗаБеге.РФ» в Новосибирске.

Кристина Уколова
Журналист

