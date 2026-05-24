Более пяти тысяч бегунов бросили вызов погоде на юбилейном «ЗаБеге.РФ» в Новосибирске

Новосибирская область накануне присоединилась к масштабному спортивному празднику, охватившему всю страну и ряд зарубежных государств. Юбилейный десятый полумарафон «ЗаБег.РФ» с синхронным стартом прошёл на территории парка «Арена», собрав более пяти тысяч профессиональных спортсменов и любителей бега.

Беговой день открыла самая короткая дистанция в один километр, на которую вышли и дети, и взрослые. Следом за ними на трассу отправились участники забега на десять километров.

После финиша первой волны состоялась торжественная церемония открытия. Заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова поприветствовала собравшихся, назвав участников настоящими патриотами. Она подчеркнула, что юбилейный забег собрал любителей спорта по всей стране и за её пределами, и регион в очередной раз подтверждает статус дружного и спортивного. Также Валентина Дудникова отметила, что даже дождливая погода и холод не помешали истинным любителям здорового образа жизни.

Кульминацией дня стал главный старт – полумарафон на дистанцию 21,1 километра. Завершилась спортивная программа легкоатлетической гонкой на пять километров.

