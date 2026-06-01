Полумарафону Раевича дали официальный старт в Новосибирске

Власти Новосибирска запустили подготовительный цикл к одному из самых узнаваемых легкоатлетических стартов региона.

Постановление о создании оргкомитета XXIX Сибирского фестиваля бега, посвящённого памяти Александра Раевича, уже увидело свет. Собрали внушительную команду управленцев: в неё включили руководителей сразу нескольких областных департаментов — от образования и культуры до медицины и спорта. Такая концентрация чиновников в одном штабе лишний раз подтверждает, что забег давно перерос чисто спортивные рамки.

Перед комитетом поставили чёткую задачу: за месяц с момента выхода документа полностью проработать сценарий фестиваля, учесть все нюансы логистики и безопасности. Конечная точка маршрута подготовки уже видна — основной старт назначили на двенадцатое сентября нынешнего года. Техническую сторону вопроса замкнули на региональном Минспорта, которое будет курировать всю бюрократическую и хозяйственную начинку большого события. Новосибирск постепенно начинает жить в ритме приближающегося полумарафона.

