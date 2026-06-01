Свыше 17 миллиардов рублей направили новосибирским семьям с детьми с начала года

Новосибирское отделение Социального фонда России отчиталось о промежуточных итогах поддержки семей с детьми. С начала текущего года объём финансовой помощи, направленной региональным ОСФР, превысил семнадцать миллиардов рублей. Эта сумма почти на тридцать миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Государственная поддержка охватывает все этапы — от беременности матери до взросления ребёнка. В пакет выплат входят пособие по беременности и родам, единовременная сумма при рождении малыша, а также универсальное единое пособие для будущих мам и семей с детьми до семнадцати лет. Кроме того, родители могут рассчитывать на материнский капитал и ежемесячную выплату по уходу за ребёнком до полутора лет. Полный перечень доступных мер поддержки опубликован на официальном сайте Социального фонда в специальном разделе, посвящённом семьям с детьми.

Заместитель управляющего ОСФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина подчеркнула, что для удобства граждан ежемесячные детские пособия перечисляются в закреплённые даты. По её словам, единое пособие в банки поступает третьего числа каждого месяца, а тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, доставка производится по графику Почты России.

Особое внимание специалисты обращают на простоту оформления документов. Подать заявление на получение выплат можно дистанционно через портал «Госуслуги», а также лично в любом многофункциональном центре или в клиентской службе Отделения СФР по Новосибирской области. Причём большую часть пособий фонд назначает без участия заявителя. Необходимые сведения ведомство получает самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия, избавляя граждан от сбора справок.

Помимо прямых денежных выплат, мамы новорождённых обеспечиваются ещё одной важной услугой — родовыми сертификатами. Сейчас они оформляются исключительно в электронном виде. Это происходит при первом визите в женскую консультацию, непосредственно в родильном доме или позже — в детской поликлинике, где будет наблюдаться малыш. После получения данных из медицинской организации Социальный фонд самостоятельно перечисляет средства за оказанные услуги, избавляя женщин от лишних хлопот.

