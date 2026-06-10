Комитет по международной кооперации и экспорту Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»: системный подход и стабильное лидерство

Международная торговля сегодня — это не только перспективное направление, но и комплексный вызов. Санкционные ограничения, изменение логистических коридоров, валютные риски и необходимость поиска надёжных зарубежных партнёров требуют от предпринимателей высокой компетенции и стратегического мышления. В Новосибирском отделении «ОПОРЫ РОССИИ» решение этих задач обеспечивает Комитет по международной кооперации и экспорту (Комитет). Комитет поддерживает и развивает сотрудничество с такими странами, как КНР, Индия, Турция, государства ЕАЭС. По итогам 2025 года Комитет занял второе место в рейтинге среди 34 профильных комитетов и 4 комиссий отделения. В чём заключается секрет устойчивого результата?

В основе деятельности Комитета- три фундаментальных слагаемых.

Первое — выстроенная организационная архитектура. У комитета есть утверждённый план работы на текущий 2026 год и детальный отчёт за 2025 год. Каждый член комитета осознаёт свою ценность для коллектива и в полном объёме вносит вклад в общее дело. В 2025 году проведено 4 плановых заседания Комитета, функционирует рабочий чат.

«Мы понимаем: только дисциплина и внутренний регламент дают нам право быть экспертами в своей отрасли и обучать других. Контрольные показатели — не формальность, а надёжный фундамент», — комментирует руководитель Комитета Корпачева Ольга Викторовна.

Второе — влияние и публичность: комитет обладает весомым голосом.

Комитет систематически размещает актуальные материалы в средствах массовой информации. Члены Комитета входят в профильные общественные советы. Это формирует устойчивую узнаваемость и высокий уровень доверия.

«Когда о вас публикуют материалы — к вам обращаются. А когда вы представлены в общественных советах — ваши инициативы слышат на уровне органов власти», — делятся участники Комитета.

Третье — развитие: от локальных встреч до федеральной повестки.

В 2025 году силами Комитета организованы две крупные отраслевые конференции с участием представителей ФТС, ФНС, ЦПЭ, РЭЦ и профильных министерств.

Комитетом были проведены деловые встречи с Генеральным консульством Узбекистана, с предпринимателями Китая, с индийскими партнёрами.

Совместно с ведущими банками г. Новосибирска Комитет проводит встречи и круглые столы для предпринимателей – участников внешне — экономической деятельности.

Участники мероприятий единогласно отмечают: ключевое преимущество — высокая актуальность и практическая ценность информации. Особый интерес вызывают выступления действующих практиков, которые объективно освещают реальное положение дел с исполнением международных контрактов, трудности поиска зарубежных партнеров, а также системные проблемы в области расчётов.

Международная торговля является стратегическим ресурсом развития современного предпринимательства. Умение эффективно выстраивать экспортно-импортные операции обеспечивает бизнесу устойчивость, масштабирование и деловой авторитет. Комитет по международной кооперации и экспорту Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» наглядно доказывает: с глобальными вызовами можно и нужно работать профессионально, прозрачно и с измеримым результатом.

Приглашаем предпринимателей Новосибирской области присоединиться к команде, которая превращает сложности международных рынков в надёжные возможности для роста.

Реклама. Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» ИНН 5402178850 Erid:2W5zFHgC42u