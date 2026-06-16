Осталось всего 4 дня: новосибирцы могут выиграть ящик тушёнки за любимый рецепт

Радио «Городская волна» 101,4 FM совместно с Сиб.фм и брендом «Сила Алтайская» запустили кулинарный конкурс для жителей Новосибирска.

До 19 июня участникам предлагают приготовить любое блюдо с тушёной говядиной из золотой серии «Сила Алтайская». Это может быть как традиционный семейный рецепт, так и оригинальная закуска, сытный ужин или авторское гастрономическое решение.

Готовое блюдо необходимо сфотографировать вместе с банкой продукта и загрузить снимок на сайт Сиб.фм. Победителя каждой недели будут определять открытым голосованием по пятницам в 17:00.

Финал конкурса состоится 28 июня на главной сцене празднования Дня города, где объявят обладателя главного приза — ящика тушёной говядины золотой серии «Сила Алтайская».

Участники смогут поделиться своими любимыми рецептами, продемонстрировать кулинарное мастерство и побороться за вкусный подарок.

Партнер: Русская Ресурсная компания Сибирь» — производственное предприятие, расположенное в сердце Алтая.

Партнер: «Сила Алтайская» — золотая серия тушеного мяса.

Сроки проведения конкурса: с 01.06.2026 по 26.06.2026.

Подробная информация об организаторе, правилах участия, количестве призов и порядке их получения размещена на сайте sib.fm.

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