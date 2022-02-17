В Новосибирске остановлены поиски 9-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу

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В Новосибирске остановлены поиски 9-летнего мальчика, который пропал по пути в школу.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» остановили поиски 9-летнего мальчика в Новосибирске. Ребенок, пропавший по пути в школу, найден живым.

В Новосибирске остановлены поиски 9-летнего мальчика. В Кировском районе Новосибирска ребенок ушел в школу и не вернулся. Родные мальчика начали поиски, к ним присоединились волонтеры новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Позже стало известно, что мальчик нашелся, он жив.

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске и был готов помогать!», – написали волонтеры.

В Новосибирске регулярно пропадают дети. Большинство из них находятся живыми, некоторые убегают из дома специально. Так было в случае с поисками 10-летнего мальчика в Советском районе города. Школьник регулярно уходит из дома, каждый раз его ищут родные и волонтеры.

Накануне полиция сообщила, что сотрудники правоохранительных органов уже два месяца разыскивают 15-летнего подростка с рыжими волосами. Он сбежал из реабилитационного центра.