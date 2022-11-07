Новосибирская область получит 500 млн рублей на детские выплаты

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

Новосибирская область получит дополнительные средства для детских выплат.

Полмиллиарда рублей дополнительно получит Новосибирская область на ежемесячные детские выплаты. Об этом сказано в сообщении официального телеграм-канала регионального правительства «Новосибирь». Выделение дополнительных средств на ежемесячные детские выплаты одобрила Комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

«Принято решение направить дополнительно 530,2 миллионов рублей на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Таким образом, всего на эти цели в 2022 году в Новосибирскую область будет направлено 8,7 миллиардов рублей, получить выплату смогут 104 090 детей», — сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что С 1 января 2023 года в Новосибирской области начнут выплачивать универсальное пособие на детей и беременных женщин. В отделении Пенсионного фонда России по Новосибирской области объяснили, что универсальное пособие будет введено по всей стране и будет выплачиваться и в нашем регионе.

«Универсальное пособие объединит пособия от беременности женщины до достижения ребенком возраста 17 лет. Выплаты будут назначаться по единым правилам с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума», — сообщили в отделении ПФР по Новосибирской области.

Напомним, ранее Путин подписал указ о выплате 195 тысяч мобилизованным и контрактникам.