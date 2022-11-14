Организм кричит о болезни: эти симптомы по утрам могут быть признаком страшного недуга

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По словам врача гинеколога-онколога Оксаны Жосан, многие люди привыкли принимать ситуацию, когда всё валится из рук и ни на что не хватает сил, с перегрузками, усталостью и стрессами. Однако, в частности, причиной такого состояния становятся серьезные заболевания. В материале Сиб.фм рассказываем о симптомах возможных болезней.

Гормональный сбой

Это состояние вызывается разными причинами, но самые частые – стресс. Он влияет на работу надпочечников. Эти органы, расположенные над почками, вырабатывают большое количество различных гормональных веществ, отвечающих за регуляцию сосудистого давления, адаптацию организма, половую функцию. В результате надпочечниковая функция нарушается, приводя к гормональному сбою. Кроме плохого самочувствия и сниженной работоспособности, пациенты жалуются на скачки артериального давления, головные боли, депрессию, нервозность, раздражительность, повышенную тягу к соли и сахару, медленное заживление ранок.

Ещё одной причиной начала такого процесса является нехватка ночного сна. При постоянных недосыпаниях понижается выработка гормона мелатонина, вырабатываемого шишковидной железой – эпифизом, находящимся в головном мозге. Мелатонин отвечает за жизненные ритмы в организме, поэтому при его нехватке сбивается суточный ритм работы органов, сопровождающийся сонливостью, снижением работоспособности, ухудшением самочувствия.

Анемия – малокровие

При этом заболевании в кровяном русле уменьшается количество эритроцитов и падает концентрация гемоглобина. В результате возникает кислородное голодание, при котором ткани начинают «задыхаться» и их функции нарушаются. Это приводит к разбитости, сонливости, невозможности справиться с привычной работой.

Также анемия сопровождается снижением цветного кровяного показателя и недостаточной концентрацией гемоглобина в эритроцитах. В этом случае количество красных телец может быть нормальным, но из-за малого содержания гемоглобина они не могут нормально снабжать ткани кислородом. В последствии кожа становится бледной, сухой, ногти слоятся, и на них появляется поперечная исчерченность. Волосы секутся, теряют блеск и выпадают. В уголках губ появляются трещинки – заеды. Могут возникнуть странные желания съесть мел, зубную пасту, глину и другие несъедобные вещи.

Причины анемии многочисленны:

Недостаток железа в пище, вызванный строгими диетами.

Инфекции и заболевания внутренних органов – печени, почек, кишечника.

Наличие паразитов – глистов и простейших, обитающих в желудочно-кишечном тракте.

Дисбактериоз кишечника – состояние, сопровождающееся гибелью полезных бактерий и разрастанием патологической флоры.

Внутренние болезни

Чаще всего слабость и недомогание наблюдаются при нарушении работы следующих органов:

Почки. При почечных патологиях падает уровень гормона эритропоэтина, регулирующего выработку эритроцитов. Их количество в кровотоке падает, и, соответственно, снижается уровень гемоглобина. При почечных патологиях в организме скапливаются шлаки и токсины, не выведенные с мочой, что становится причиной плохого самочувствия.





При почечных патологиях падает уровень гормона эритропоэтина, регулирующего выработку эритроцитов. Их количество в кровотоке падает, и, соответственно, снижается уровень гемоглобина. При почечных патологиях в организме скапливаются шлаки и токсины, не выведенные с мочой, что становится причиной плохого самочувствия. Заболевания печени. При печеночных патологиях выработка эритроцитов снижена, а кровяные тельца часто имеют неправильную форму и короткий срок жизни. Больная печень неполноценно выводит токсины и другие вредные вещества, что приводит к отравлению организма и ухудшает общее состояние.

При печеночных патологиях выработка эритроцитов снижена, а кровяные тельца часто имеют неправильную форму и короткий срок жизни. Больная печень неполноценно выводит токсины и другие вредные вещества, что приводит к отравлению организма и ухудшает общее состояние. Болезни сердца и сосудов . При сердечных патологиях нарушается доставка кислорода в ткани, что приводит к кислородному голоданию. Сердечные патологии часто возникают на фоне ангин, сопровождающихся развитием ревматизма. В результате ревматического поражения происходит формирование сердечных пороков.





. При сердечных патологиях нарушается доставка кислорода в ткани, что приводит к кислородному голоданию. Сердечные патологии часто возникают на фоне ангин, сопровождающихся развитием ревматизма. В результате ревматического поражения происходит формирование сердечных пороков. Патологии пищеварительного тракта. Болезни желудка и кишечника сопровождаются недостаточной усвояемостью питательных веществ, необходимых для деятельности организма.





Болезни желудка и кишечника сопровождаются недостаточной усвояемостью питательных веществ, необходимых для деятельности организма. Авитаминоз и нехватка микроэлементов. Это ещё одна причина апатии, разбитости, сонливости. При болезнях ЖКТ наблюдаются другие симптомы авитаминоза – шелушение кожи, выпадение волос, покраснение глаз, ухудшение зрения, кровоточивость десен, отеки.

Климактерический период

Во время климакса снижается уровень половых гормонов. Это состояние сопровождается «приливами», неврозами, депрессией, бессонницей. Почти все женщины в это время отмечают падение работоспособности и постоянную усталость. Однако это не значит, что нужно ждать, когда проявления климакса пройдут самостоятельно. Возникшие гормональные сбои могут вызвать патологии внутренних органов, потерю прочности костной ткани и раннее старение кожи.

Онкологические заболевания

Слабость, усталость, разбитость, невозможность справиться с привычной работой возникают практически при всех злокачественных опухолях. Причины такого состояния – выделение раковыми клетками токсинов, отравляющих организм. При онкологических заболеваниях нарушается работа внутренних органов, кроветворение и возникает анемия.

Опрос, проведенный среди пациентов, страдающих раковыми заболеваниями, показал, что более чем в половине случаев рака первым симптомом были плохое самочувствие, слабость, разбитость, сонливость или, наоборот, бессонница. Пациенты списывали такое состояние на проявления усталости, загруженности на работе и семейных проблем.

Ранее Сиб.фм писал о том, что невролог назвал один из самых явных признаков раннего склероза. Напомним, что известно о страшной болезни печени, а также рассказываем от каких болезней можно умереть во сне.

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