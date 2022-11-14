Организм кричит о болезни: эти симптомы по утрам могут быть признаком страшного недуга

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По словам врача гинеколога-онколога Оксаны Жосан, многие люди привыкли принимать ситуацию, когда всё валится из рук и ни на что не хватает сил, с перегрузками, усталостью и стрессами. Однако, в частности, причиной такого состояния становятся серьезные заболевания. В материале Сиб.фм рассказываем о симптомах возможных болезней.
Гормональный сбой
Это состояние вызывается разными причинами, но самые частые – стресс. Он влияет на работу надпочечников. Эти органы, расположенные над почками, вырабатывают большое количество различных гормональных веществ, отвечающих за регуляцию сосудистого давления, адаптацию организма, половую функцию. В результате надпочечниковая функция нарушается, приводя к гормональному сбою. Кроме плохого самочувствия и сниженной работоспособности, пациенты жалуются на скачки артериального давления, головные боли, депрессию, нервозность, раздражительность, повышенную тягу к соли и сахару, медленное заживление ранок.
Ещё одной причиной начала такого процесса является нехватка ночного сна. При постоянных недосыпаниях понижается выработка гормона мелатонина, вырабатываемого шишковидной железой – эпифизом, находящимся в головном мозге. Мелатонин отвечает за жизненные ритмы в организме, поэтому при его нехватке сбивается суточный ритм работы органов, сопровождающийся сонливостью, снижением работоспособности, ухудшением самочувствия.
Анемия – малокровие
При этом заболевании в кровяном русле уменьшается количество эритроцитов и падает концентрация гемоглобина. В результате возникает кислородное голодание, при котором ткани начинают «задыхаться» и их функции нарушаются. Это приводит к разбитости, сонливости, невозможности справиться с привычной работой.
Также анемия сопровождается снижением цветного кровяного показателя и недостаточной концентрацией гемоглобина в эритроцитах. В этом случае количество красных телец может быть нормальным, но из-за малого содержания гемоглобина они не могут нормально снабжать ткани кислородом. В последствии кожа становится бледной, сухой, ногти слоятся, и на них появляется поперечная исчерченность. Волосы секутся, теряют блеск и выпадают. В уголках губ появляются трещинки – заеды. Могут возникнуть странные желания съесть мел, зубную пасту, глину и другие несъедобные вещи.
Причины анемии многочисленны:
Внутренние болезни
Чаще всего слабость и недомогание наблюдаются при нарушении работы следующих органов:
Климактерический период
Во время климакса снижается уровень половых гормонов. Это состояние сопровождается «приливами», неврозами, депрессией, бессонницей. Почти все женщины в это время отмечают падение работоспособности и постоянную усталость. Однако это не значит, что нужно ждать, когда проявления климакса пройдут самостоятельно. Возникшие гормональные сбои могут вызвать патологии внутренних органов, потерю прочности костной ткани и раннее старение кожи.
Онкологические заболевания
Слабость, усталость, разбитость, невозможность справиться с привычной работой возникают практически при всех злокачественных опухолях. Причины такого состояния – выделение раковыми клетками токсинов, отравляющих организм. При онкологических заболеваниях нарушается работа внутренних органов, кроветворение и возникает анемия.
Опрос, проведенный среди пациентов, страдающих раковыми заболеваниями, показал, что более чем в половине случаев рака первым симптомом были плохое самочувствие, слабость, разбитость, сонливость или, наоборот, бессонница. Пациенты списывали такое состояние на проявления усталости, загруженности на работе и семейных проблем.
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