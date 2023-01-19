Под Новосибирском мужчина напал с ножом на бывшую сожительницу

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Житель Новосибирской области набросился с ножом на 47-летнюю женщину.

В Новосибирской области передали в суд уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Убинского района, который набросился с ножом на бывшую сожительницу. Об этом 19 января сообщили в СУ СКР по региону. По данным ведомства, мужчина в октябре прошлого года незаконно пробрался в квартиру женщины, где она находилась с матерью.

Сибиряк был в состоянии алкогольного опьянения, и женщины отказались пускать его в квартиру. Тогда он пробрался в комнату и напал с ножом на бывшую сожительницу. Мужчина несколько раз ударил пострадавшую по лицу и шее, преступление произошло на глазах сына и внучки женщины.

Спасти потерпевшую смогла мать, которая взяла металлический совок и прогнала нападавшего — мужчина скрылся с места преступления. Впоследствии подозреваемого задержали, вину он не признал.

Напомним, ранее школьник с матерью напали на инвалида в Новосибирске.