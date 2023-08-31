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ПВО ВС РФ сбили две управляемые авиабомбы JDAM

За последние сутки российские системы ПВО перехватили 2 реактивных снаряда HIMARS, поразили 2 авиабомбы JDAM и такое же количество противорадиолокационных ракет HARM в зоне СВО. Этой информацией поделились в оборонном ведомстве России. Также отмечается, что за 24 часа средства ПВО ликвидировали 32 БПЛА ВСУ, включая Ту-141 «Стриж».

ВС РФ отразили атаку ВСУ на Южно-донецком направлении

Российским военным удалось отразить атаку сил киевского режима в направлении Приютного. ВС РФ ликвидировали вражеский склад боеприпасов на Южно-донецком направлении. По словам Олега Чехова, начальника пресс-центра группировки «Восток», в отражении атаки были задействованы передовые подразделения указанной группировки войск. Чехов отметил, что в районе Урожайного бойцы поразили склад боеприпасов, пункт временной дислокации, пресекли деятельность ДРГ Украины.

ВСУ потеряли до 55 человек на Краснолиманском направлении и до 85 на Запорожском

Силы киевского режима за сутки лишились до 55 военнослужащих на Краснолиманском направлении. За аналогичный период Киев потерял на Запорожском направлении до 85 военных, а также РСЗО Vampire и артсистему М777. Что касается района Угледара, то там российские войска ликвидировали два склада боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

Президент Белоруссии Лукашенко назвал требования Варшавы и стран Балтии необоснованными

Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул, что Польше и странам Балтии нужно вывести со своей территории иностранных военных прежде, чем требовать от Минска вывода бойцов ЧВК «Вагнер». Лукашенко назвал их требования по отношению к Белоруссии глупыми и необоснованными.