Лучше кусайте воппер: Burger King отказывается обслуживать новосибирца Кологривого

После скандала в баре Новосибирска сеть ресторанов Burger King внесла в черный список актера Никиту Кологривого.

Burger King не будет обслуживать скандального артиста до тех пор, пока он не извинится перед сотрудницей бара в Новосибирске, которую укусил во время дебоша. Об этом «Газете.Ru» сообщил коммерческий директор компании Иван Шестов.

На дверях ресторанов быстрого питания разместили фото Кологривого, на котором написано: «С 21.03.2024 Никите Кологривому запрещено находиться в любом ресторане «Бургер Кинг». Не кусайте коленки сотрудниц ресторанов, лучше кусайте воппер».

К слову, как сказал сам актер, перед укушенной девушкой он извинился и даже готов получить от нее ответный укус.

Напомним, Никита Кологривый получил семь суток административного ареста.