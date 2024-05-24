Новосибирский актер Никита Кологривый сыграет Владимира Маяковского

Известный актер представил несколько кадров в новом образе.

Новосибирский актер Никита Кологривый поделился кадрами в новом образе — артист готовится к новой роли. На этот раз скандальному артисту предстоит сыграть знаменитого поэта Владимира Маяковского, премьера пройдет 2 июля на сцене Театра Эстрады. Поклонники оценили новый образ звезды «Слова пацана», отметив, что с нетерпением ждут премьеры.

«Ну всё, переезжаю в Москву и с нетерпением жду спектакля», — пишут интернет-пользователи.

«Какая эстетика, с возвращением», — добавляют другие.

«Не Жириновский, так Маяковский, целеустремлённый мужчина», — подчеркивают третьи.

Напомним, что до скандала в Новосибирске Кологривый планировал примерить на себя роль Владимира Жириновского. После скандала информации о новой роли актера нет, однако буквально на днях Первый канал подтвердил, что снимет сериал о Владимире Жириновском. Новостью о предстоящем проекте поделился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, отметив, что кастинг на главную и другие роли еще впереди.