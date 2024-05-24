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общество

Новосибирского депутата Ростислава Антонова наградили медалью участника СВО

Фото: Ростислав Антонов / Вконтакте

Народный избранник отметил, что гордится наградой — он поехал на Донбасс через две недели после начала спецоперации.

Депутат Ростислав Антонов получил медаль от Министерства Обороны. Народный избранник сфотографировал награду, а также документ, который к ней прилагается. Распоряжение о награждении выдано 24 января текущего года. Фотографию самой медали депутат выложил сегодня, 24 мая.

Фото Новосибирского депутата Ростислава Антонова наградили медалью участника СВО 2

Сразу после 24 февраля 2022 года народный избранник отправился на Донбасс: за эти два года был в зоне спецоперации ни один раз. Занимается гуманитарной миссий, делится короткими фото и видеофрагментами в своих соцсетях.

«Память о странице в истории моей страны и моего народа. О той страшной дороге, которой мы идём. О горькой чаше, которую нам предстоит испить до дна. Но лишь испив её, мы выйдем из тьмы к свету», — написал Антонов в микроблоге.

Подписчики поспешили поздравить депутата с наградой.

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Дарья Лапина
Журналист

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