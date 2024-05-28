Часть пластикового окна едва не рухнула с 22 этажа на Державина в Новосибирске

Спасатели экстренно прибыли на место.

Сотрудники МАСС сообщают, что минувшие сутки, 27 мая, выдались непростыми на события. Днем, в 13:26 на пульт диспетчера позвонил взволнованный житель Дзержинского района, проживающий на 22 этаже одной из высоток по улице Державина. Оказалось, что практически оторвалась фрамуга балконного блока (фрамуга – верхняя часть пластикового окна над дверью, прим.редакции).

Спасатели выехали на место, оказалось, что фрамуга — не закреплена, есть угроза падения. Территорию огородили сигнальной лентой, хозяин квартиры вызвал бригаду специалистов для закрепления конструкции. Спасатели со свой стороны осуществили контроль положения оконных рам до приезда специалистов и безопасного состояния блока. Они находились внизу, следили за ситуацией, контролировали. Все обошлось, эксперты закрепили фрамугу.