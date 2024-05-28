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проиcшествия

Часть пластикового окна едва не рухнула с 22 этажа на Державина в Новосибирске

МАСС 54

Спасатели экстренно прибыли на место.

Сотрудники МАСС сообщают, что минувшие сутки, 27 мая, выдались непростыми на события. Днем, в 13:26 на пульт диспетчера позвонил взволнованный житель Дзержинского района, проживающий на 22 этаже одной из высоток по улице Державина. Оказалось, что практически оторвалась фрамуга балконного блока (фрамуга – верхняя часть пластикового окна над дверью, прим.редакции).

Спасатели выехали на место, оказалось, что фрамуга не закреплена, есть угроза падения. Территорию огородили сигнальной лентой, хозяин квартиры вызвал бригаду специалистов для закрепления конструкции. Спасатели со свой стороны осуществили контроль положения оконных рам до приезда специалистов и безопасного состояния блока. Они находились внизу, следили за ситуацией, контролировали. Все обошлось, эксперты закрепили фрамугу.

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Дарья Лапина
Журналист

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