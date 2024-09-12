«Ездит на внедорожнике с кинжалом в кармане»: вскрылись ужасающие факты из биографии сильнейшей сибирской ведьмы Елены Голуновой

Участница «Битвы экстрасенсов» воспитывает пять детей. Последний, третий брак, оказался счастливым. Гоняет на иномарке с номером «666», в карманах прячет оружие и золото.

Елена Голунова появилась на свет в Новосибирске 8 апреля 1968 года (сейчас ей 56 лет). Она является потомственной ведьмой и с ранних лет активно занималась магией в родном городе. По её собственным словам, дар открылся ей ещё в детстве. Будучи дома, она увидела незнакомку, которая, как оказалось позже, была призраком. Родители не восприняли её слова всерьёз.

Позже Елена осознала, что способна не только видеть, но и слышать мёртвых. Она утверждает, что умершие всегда были ей ближе, чем живые, среди которых она чувствовала себя одинокой. После развода её родителей, Елену воспитывала бабушка, которая помогла ей развить её способности.

В детстве Голунова предчувствовала приход гостей и могла называть точное время без часов. В школе она была изгоем из-за своих необычных способностей.

В 17 лет Елена завела роман с мужчиной вдвое старше её. В 18 родила сына Виктора, будущего Влада Кадони, который мечтал стать священником и не думал о магии.

Когда её первый муж скончался, Елена встретила Дмитрия, второго мужа, который занимается автомобильным бизнесом и не связан с магией. От него она родила двоих сыновей — Дмитрия и Льва.

В июне 2019 года, 51-летняя Голунова снова вышла замуж. Церемония прошла в столичном загсе, а снимки она выложила в своем микроблоге. В 52 у неё родилась дочь Милана, а в 53 — пятый ребёнок, сын.

Елена беспокоилась, будут ли мальчики унаследовавшие её дар, ведь до этого он передавался по женской линии. В итоге способности проявились у всех её детей.

В 2012 году 44-летняя Голунова, уже имеющая многолетний опыт и преклонение как самая сильная ведьма Сибири, согласилась принять участие в шоу «Битва экстрасенсов» после долгих уговоров. Несмотря на скептицизм некоторых, она успешно справилась с испытаниями, шокируя зрителей своими ритуалами и общением с мертвыми.

Одним из испытаний был поиск акций МММ на дне озера, и Елена привлекла дух покойного, порезав себе вены на запястьях. Она нашла точное место затопления сундучка с «кладом». Также Голунова использовала кровь героев шоу с их согласия для диагностики их жизни и здоровья.

В итоге Елена стала одной из сильнейших участниц, но по зрительскому голосованию уступила Дмитрию Волхову. Наталья Бантеева, победительница 9 сезона, вручила свой приз Елене.

Недавно выяснились интересные факты о Голуновой. Её внедорожник, стоящий 5 миллионов рублей с дьявольским номером 666, оказался пострадавшим от воровства. Елена обратилась в полицию вместо использования своих способностей.

Елена не выходит из дома без своих талисманов — золотых украшений, чёрного платка, «мертвой воды» и кинжала, которые усиливают её дар, по её словам.

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