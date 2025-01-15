Водитель пассажирского ПАЗа около сотни метров толкал кроссовер Haval Jolion по Бердскому шоссе в Новосибирске

Автобус ехал с пассажирами внутри и не останавливался, пока не вытолкнул Хавал на соседнюю полосу.

Водитель пассажирского ПАЗа с 8-го маршрута около сотни метров толкал утром кроссовер Haval Jolion по Бердскому шоссе. Автобус ехал с пассажирами внутри и не останавливался, пока не вытолкнул Хавал на соседнюю полосу, поделилась подробностями женщина, находившаяся в момент ДТП за рулём Джолиона.

Сибирячка заметила, что ее вопросы водитель оставил без ответа, более того, кричал и нецензурно выражался.

«Осторожнее с этим товарищем, его не смутило даже наличие в автобусе пассажиров», — возмущается женщина.

«Не просто же так все произошло. Если пассажиры защищают водителя, значит автоледи что-то не договаривает», — пишут пользователи сети.

«Скорее всего ехала на 1,5 полосы, ещё и перед носом ткуналась ему. Послушать бы вторую сторону, и камеру пораньше посмотреть», — добавляют другие.