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общество

В Новосибирской области компания выплатила свыше 10 млн рублей за незаконную добычу песка

Фото: pixabay.com

Сотрудники фирмы производили добычу за пределами границ отведенного участка.

В Новосибирской области компания возместила 10 млн рублей за незаконную добычу песка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

После того, как инцидент вскрылся, начались судебные тяжбы, было принято решение о взыскании денежных средств в юридического лица. В руководстве компании оспаривать решение не стали, погасили задолженность в кротчайшие сроки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области три человека погибли в ДТП на трассе Р-256.

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Дарья Лапина
Журналист

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