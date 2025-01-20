В Новосибирской области компания выплатила свыше 10 млн рублей за незаконную добычу песка

Сотрудники фирмы производили добычу за пределами границ отведенного участка.

В Новосибирской области компания возместила 10 млн рублей за незаконную добычу песка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

После того, как инцидент вскрылся, начались судебные тяжбы, было принято решение о взыскании денежных средств в юридического лица. В руководстве компании оспаривать решение не стали, погасили задолженность в кротчайшие сроки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области три человека погибли в ДТП на трассе Р-256.