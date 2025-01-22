На улицах Новосибирска заметили первые баннеры к 80-летию Победы

Один из них расположен на площади Трубникова.

В Новосибирске на улицах уже размещены первые билборды в честь 80-летия Победы. Их оформили в едином федеральном стиле, добавив региональные особенности, такие как надпись «Новосибирск — город трудовой доблести». К 9 мая праздничные элементы будут представлены на 245 экранах, 280 билбордах и 262 сити-боксах, а ключевым элементом стал контур «Родина-мать зовёт!».

Ранее Сиб.фм писал о том, что Бастрыкин потребовал возбудить дело после того, как мать оставила ребёнка на вокзале в Новосибирске.