Подъездная перегородка рухнула из-за сильного ветра в Академгородке под Новосибирском

Инцидент произошел на Экваторной.

Инцидент вызвал волну обсуждений среди жителей Академгородка и Новосибирска в целом. Подъездная перегородка, которая обрушилась под натиском сильного ветра на улице Экваторной, как оказалось, давно нуждалась в ремонте. Погодные условия в регионе иногда бывают непредсказуемыми, и укрепление таких конструкций – важный аспект безопасности, который игнорировать нельзя.

Никто не пострадал, но обрушение стены стало серьёзным предупреждением об актуальности проблемы ветхих конструкций.

"Это всё потому что мало за капремонт и содержание жилья платим!", — иронизируют пользователи сети.