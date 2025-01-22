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общество

Подъездная перегородка рухнула из-за сильного ветра в Академгородке под Новосибирском

Фото: АСТ-54

Инцидент произошел на Экваторной.

Инцидент вызвал волну обсуждений среди жителей Академгородка и Новосибирска в целом. Подъездная перегородка, которая обрушилась под натиском сильного ветра на улице Экваторной, как оказалось, давно нуждалась в ремонте. Погодные условия в регионе иногда бывают непредсказуемыми, и укрепление таких конструкций – важный аспект безопасности, который игнорировать нельзя.

Никто не пострадал, но обрушение стены стало серьёзным предупреждением об актуальности проблемы ветхих конструкций.

"Это всё потому что мало за капремонт и содержание жилья платим!", — иронизируют пользователи сети.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на трассе Р-254 «Иртыш» Новосибирской области введены ограничения из-за непогоды.

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Дарья Лапина
Журналист

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