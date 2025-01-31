Свыше 25% автовладельцев Новосибирской области предпочитают агрессивный стиль вождения

Новосибирск занял третье место среди городов Сибири.

Сайт "Дром" провёл исследование, показавшее, что 28% водителей в Новосибирской области предпочтительно выбирают агрессивную манеру вождения, что ставит их на третье место в регионе Сибири. Этот процент уменьшился по сравнению с опросом тринадцатилетней давности, когда таких оказалось 35,5%.

Наибольшее количество любителей агрессивного вождения в Сибири оказалось в Кузбассе, где такой стиль предпочитают 30% водителей. В Омской области этот показатель составил 29%, Иркутская область заняла четвёртое место с 27%, а в Хакасии 26,7% водителей признались в любви к быстрой езде. Водители из Томской области и Красноярского края чаще выбирают спокойный стиль вождения — по 74%.

По всей России 27% водителей отдают предпочтение агрессивному стилю, в то время как большинство (73%) предпочитают спокойные поездки. За последние 13 лет в стране увеличилось количество сторонников более размеренного стиля: в 2011 году агрессивное вождение предпочли более 36%, а спокойное — 64%.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.