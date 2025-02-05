Новосибирские спасатели МАСС рассказали о ДТП на Дуси Ковальчук, где были зажаты люди

Спасатели оказали поддержку застрявшим внутри авто.

Новосибирские спасатели МАСС рассказали о ДТП на улице Дуси Ковальчук, где пострадавшие оказались зажаты в салоне автомобиля. За сутки спасатели пять раз выезжали на вызовы, включая это ДТП. Прибыв на место аварии, они не нашли блокированных людей, но провели работу по стабилизации автомобиля и обеспечению противопожарной безопасности.

Остальные вызовы были социального характера: открытие квартиры, где не выходила на связь женщина 1946 года рождения, а также медицинская эвакуация её с передачи скорой. Также спасатели попали в квартиру к мужчине 1969 года рождения, который был обнаружен без признаков жизни. Оказана помощь врачам в транспортировке пациента 1954 года рождения с избыточным весом и обеспечен доступ к 11-летнему ребенку. Обязательно поговорите с детьми о том, чтобы не включали задвижку на ночь — это уменьшит ваши переживания и предотвратит порчу двери.

Напомним, что самолет S7 совершил посадку в Новосибирске с неисправностью предкрылков.