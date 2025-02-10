Более 5 000 человек приняли участие в «Лыжне России – 2025»

В забеге на 2 025 метров приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Более 5 000 человек стали участниками соревнований «Лыжня России – 2025», посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Первой на старт вышла группа юных спортсменов в возрасте от 6 до 8 лет, преодолевших дистанцию в 500 метров. Затем последовали массовые забеги на 5 и 10 км для участников старше 18 лет. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев также пришли на забег на дистанцию 2025 метров.

В корпоративных соревнованиях, где приняли участие 30 команд, победу одержали лыжники Специального управления ФПС № 9 МЧС России. Судейскую работу на соревнованиях обеспечивали 55 квалифицированных судей, главным из которых была Ирина Лагутина. Участники и зрители также имели возможность выполнить нормы ВФСК ГТО, участвовать в утренней зарядке, мастер-классах и различных спортивных мероприятиях на площадке Центра тестирования ВФСК ГТО.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Дмитрий Губерниев поблагодарил новосибирских врачей за помощь пострадавшему комментатору Скворцову.