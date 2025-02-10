Мощный снегопад и сильный ветер обрушатся на Новосибирск в ближайшие дни

Сибиряков предупредили о похолодании.

В Новосибирске на следующей неделе намечается похолодание. Днем температура будет колебаться между -11 и -3 градусами, а в городе каждый день возможны снегопады. Сиб.фм ознакомился с прогнозами различных сервисов, чтобы выяснить, что ждёт новосибирцев.

Согласно данным «Яндекс.Погода», в понедельник и вторник столбик термометра в Новосибирске покажет -3 градуса. В среду, 12 февраля, вероятно похолодание до -6 градусов, а 13 февраля температура опустится до -7 градусов. На выходных, 15 и 16 февраля, ожидается наиболее холодная погода: температура будет находиться в диапазоне от -9 до -10 градусов.

Синоптики также сообщают, что снег будет идти ежедневно. Ночью температура составит от -13 до -4 градусов.

Согласно прогнозу Gismeteo, в течение недели нас ожидает последовательный снегопад. В первые три дня температура днем повысится до -4...-3 градусов, а с четверга, 13 февраля, начнется её снижение, достигая -8 градусов днем 14 февраля и -11 градусов ночью.

Ранее в Новосибирске омбудсмен Панфёров заявил, объявят ли новую волну мобилизации на СВО.