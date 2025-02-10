В Новосибирске эксперт прокомментировал новость о мобилизации в феврале-2025

Многие россияне волнуются из-за возможности повторения ситуации, которая произошла осенью 2022 года.

В феврале 2025 года в российских СМИ начали активно обсуждаться слухи о новой волне мобилизации. Некоторые телеграм-каналы сообщают о том, что в преддверии третьей годовщины специальной военной операции, начатой 24 февраля 2022 года, президент Владимир Путин может издать указ о возобновлении мобилизации в стране. Тем не менее, в Кремле опровергают эти слухи, утверждая, что оснований для таких заявлений нет.

Многие россияне волнуются из-за возможности повторения ситуации, которая произошла осенью 2022 года, когда Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Однако на данный момент власти не делали официальных заявлений о планах по новой мобилизации, и ни президент, ни министр обороны не комментировали эту тему.

«В 2025 году в России начались военные сборы, которые были объявлены раньше обычного срока. Резервисты проходят плановые тренировки. Однако некоторые выражают опасения, что во время сборов их могут заставить подписывать контракты и отправить на фронт. Путин подписал указ о проведении военных сборов в 2025 году, в котором отмечено, что мероприятия направлены на «улучшение боевой подготовки резервистов». Повестки могут быть выданы военнообязанным, достигшим 50 лет, младшим офицерам до 60 лет, старшим офицерам до 65 лет и высшим офицерским чинам до 70 лет. Эти сборы ежегодно проводятся в России, но с начала СВО их условия становятся более строгими. Власти не только увеличили возрастной предел для призыва, но и повысили штрафы за неявку на сборы по повестке», – прокомментировал в интервью Сиб.фм военный эксперт Александр Чугай.

По закону, резервисты, призванные на сборы, обязаны проходить военно-тактические занятия, обучаться и обслуживать вооружение и технику. Фактически это приравнивается к срочной службе, но длится около двух месяцев. До начала СВО сборы носили формальный характер, и на них обычно отправлялось несколько человек, несмотря на обязательность их исполнения. Ранее неявка на сборы каралась лишь небольшим штрафом.

«С 2022 года частота проведения военных сборов значительно возросла, и они стали практически круглогодичными. Они могут использоваться для повышения воинских званий и улучшения военно-учетных специальностей, что позволит более точно планировать мобилизацию. При этом россиян могут вызывать в военкоматы под предлогом «уточнения данных». Военные сборы не имеют отношения к мобилизации и проходят в рамках установленного плана», — уточнил эксперт.

Ситуация на Украине продолжает оставаться объектом активного обсуждения, особенно на Западе, где предсказывают скорое завершение конфликта — особенно с приходом Дональда Трампа к власти в США. Однако на фронте нет признаков скорого окончания боевых действий, а заявления о переговорах звучат очень осторожно. Глава комитета Госдумы Андрей Картаполов опроверг необходимость новой мобилизации, отметив, что сейчас Россия имеет явные преимущества.

Ранее Сиб.фм сообщал, что батальон «Вега» из Новосибирска уничтожил немецкий Leopard в зоне СВО.