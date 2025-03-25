В Новосибирске 24 апреля откроется крупнейшая выставка товаров для охоты, рыбалки и туризма

С 24 по 27 апреля 2025 года в «Новосибирск Экспоцентре» пройдет масштабная выставка, посвященная охоте, рыбалке и активному отдыху. Ведущие производители и поставщики представят современные образцы экипировки, снаряжения, оружия, техники и средств индивидуальной защиты.

Выставка станет отличной платформой для делового общения, обсуждения актуальных вопросов отрасли и расширения бизнес-контактов. В программе — мастер-классы, семинары и розыгрыши призов, где эксперты поделятся своим опытом и представят новинки.

Открытие состоится 24 апреля. Среди ключевых событий: семинар Росгвардии по безопасному обращению с оружием, конкурс по жарке шашлыка и торжественная церемония закрытия 27 апреля. В течение всех дней будет работать зона тест-драйва, а также проводиться различные розыгрыши. Для гостей предусмотрена бесплатная парковка на 3000 мест.

В рамках выставки пройдут активности от партнеров: Федерация сапсёрфинга НСО подготовит фотозону и расскажет о развитии спорта, Федерация рыболовного спорта предложит тематические мероприятия, а Федерация судомодельного спорта организует выставку и мастер-класс по заплыву. Кроме того, гостей ждет зона для стрельбы из лука и мастер-классы по туризму, первой помощи и узловязанию.

Конкурс по жарке шашлыка состоится 26 апреля с 12:00 до 16:00 — посетители смогут продегустировать блюда и выбрать победителя.

Подробнее — на официальном сайте.

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