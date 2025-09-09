82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:18
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:18
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 11:59
проиcшествия

Красноярца приговорили к условному сроку за смерть детей от отравления дихлофосом

Фото: скриншот видео

Суд приговорил жителя Назаровского района к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года за смерть своих четверых детей от отравления дихлофосом.

Происшествие произошло 20 сентября прошлого года, когда отец обработал дом аэрозолем от насекомых, нарушив правила применения и не приняв необходимых мер предосторожности: мужчина не проветрил помещение, не убрал продукты и посуду, а также позволил детям вернуться в дом, где они поели и легли спать на обработанных поверхностях.

В результате все члены семьи почувствовали себя плохо, четверо детей (в возрасте 6, 9, 11 и 13 лет) скончались.

Суд признал действия отца причиной смерти по неосторожности, учитывая его раскаяние и признание вины. Об этом сообщил портал МК в Красноярске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.