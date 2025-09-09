Красноярца приговорили к условному сроку за смерть детей от отравления дихлофосом

Суд приговорил жителя Назаровского района к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года за смерть своих четверых детей от отравления дихлофосом.

Происшествие произошло 20 сентября прошлого года, когда отец обработал дом аэрозолем от насекомых, нарушив правила применения и не приняв необходимых мер предосторожности: мужчина не проветрил помещение, не убрал продукты и посуду, а также позволил детям вернуться в дом, где они поели и легли спать на обработанных поверхностях.

В результате все члены семьи почувствовали себя плохо, четверо детей (в возрасте 6, 9, 11 и 13 лет) скончались.

Суд признал действия отца причиной смерти по неосторожности, учитывая его раскаяние и признание вины. Об этом сообщил портал МК в Красноярске.