В Новосибирске более 187 млн пассажиров воспользовались общественным транспортом

За восемь месяцев текущего года более 187 миллионов пассажиров воспользовались общественным транспортом Новосибирска.

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале, наибольший рост пассажиропотока продемонстрировал обновленный троллейбусный парк, который перевез на 15% больше пассажиров, чем в 2024 году, что составило около 38 миллионов человек.

Лидером среди видов муниципального транспорта остается метрополитен, которым воспользовались более 52,1 миллиона человек.

Напомним, что в новосибирском метро появился новый голос.