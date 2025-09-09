82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:20
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 12:36
общество

В Новосибирске более 187 млн пассажиров воспользовались общественным транспортом

Фото: Сиб.фм

За восемь месяцев текущего года более 187 миллионов пассажиров воспользовались общественным транспортом Новосибирска.

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале, наибольший рост пассажиропотока продемонстрировал обновленный троллейбусный парк, который перевез на 15% больше пассажиров, чем в 2024 году, что составило около 38 миллионов человек.

Лидером среди видов муниципального транспорта остается метрополитен, которым воспользовались более 52,1 миллиона человек.

Напомним, что в новосибирском метро появился новый голос.

Валерия Митрохина
Журналист

