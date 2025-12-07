82.76% -1.2
сегодня 21:59
общество

Новосибирск вошел в топ-3 российских городов по расходам на кофе

Фото: Шедеврум
На первом месте оказался Челябинск, а на втором северная столица.

Новосибирск вошёл в тройку городов-миллионников России с самым высоким показателем расходов на кофе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные «Платформа ОФД».

Лидирующую позицию занимает Челябинск, где средний чек в кофейнях в период с сентября по октябрь составил 610 рублей. Второе место по объёму трат занимает Санкт-Петербург – 603 рубля. На третьей строчке – Новосибирск с результатом 597 рублей. В Москве расходы на кофе составили 564 рубля, в Красноярске – 506 рублей, а в Краснодаре – 501 рубль.

Дарья Лапина
Журналист

