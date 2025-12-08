Дни НОВИКОМа стартовали в центре вертолетостроения в Жуковском

В Национальном центре вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех стартовали Дни банка НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех). Это совместный проект, нацеленный на развитие сотрудничества и предоставление работникам предприятия наилучших условий по банковским продуктам. Серия мероприятий продлится до конца декабря.

В ходе Дней НОВИКОМа эксперты представят продукты банка, разработанные специально для работников предприятий, входящих в контур Госкорпорации Ростех. Также сотрудников центра ждут интеллектуальные викторины, лекции, конкурсы, соревнования. Для всех участников НОВИКОМ подготовил сувениры и памятные подарки.

«Для нас большая честь быть финансовым партнером Национального центра вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова. НОВИКОМ уже более 30 лет работает с промышленными предприятиями, и мы понимаем, насколько важны квалифицированные кадры для отрасли. Поэтому наша главная задача – создавать удобные и полезные банковские сервисы для специалистов, чья работа определяет развитие российской науки и техники», — отметил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.

НОВИКОМ и Национальный центр вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова связывает многолетнее партнерство. Сотрудники предприятия являются зарплатными клиентами банка и активно пользуются его розничными продуктами. Для укрепления кадрового потенциала центр участвует в программе поощрения «Развитие», разработанной НОВИКОМом и Госкорпорацией Ростех в 2022 году. Она позволяет сотрудникам получать дополнительные привилегии в рамках сотрудничества с банком, а компании – привлекать на производство специалистов и мотивировать их к долгосрочному сотрудничеству.

Реклама АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ИНН 7706196340 Erid:2W5zFFvEosW