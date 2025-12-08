«Месяц добрых дел» в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования НСО

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области принял участие во Всероссийской акции «Россия – семья семей. #МЫВМЕСТЕ», посвящённой единству народов России и преемственности поколений. Акция проводилась по всей стране с 1 ноября по 5 декабря 2025 года и каждая неделя этого периода имела свою тематику: забота о здоровье, поддержка военнослужащих и нуждающихся в помощи. Основной посыл акции отражен в высказывании Президента Российской Федерации В.В. Путина: «Россия — это семья семей, где вместе живут разные народы, и любые трудности можно преодолеть сообща».

У добра не должно быть особого повода и весь месяц коллектив фонда проводил добровольческие инициативы, когда любой сотрудник фонда мог выбрать доброе дело по душе и организовать собственное мероприятие, объединив вокруг себя единомышленников. И в рамках Дня единых действий сотрудники ТФОМС объединялись для добрых дел: помогали ветеранам и участникам CВО, заботились о бездомных животных, поддерживали одиноких мам и пожилые семьи.

Уметь спасать жизни до приезда врачей должен каждый

В один из дней конференц-зал ТФОМС НСО на время превратился в медицинский кабинет с манекеном, инструктором и участниками мероприятия. В качестве инструктора – руководитель отдела медико-экспертной работы Территориального фонда, профессиональный врач Виктор Шептунов, который преподал сотрудникам фонда азы сердечно-легочной реанимации.

«Медицинские навыки, которые сегодня получили сотрудники нашего фонда – начальные, но в экстремальной ситуации, когда счет идет на минуты или даже секунды, они могут пригодиться, — подчеркнул Виктор Юрьевич. — Уметь спасать жизни еще до приезда врачей должен каждый».

Большинство участников обучающей акции отметили, что наблюдая за доктором, как умело он выполняет все движения, кажется, что и у тебя получится также. Но попробовав сами, без навыков оказания первой помощи, поняли, что не все так просто, поэтому рады пройти базовое обучение в рамках акции #МесяцДобрыхДел2025. Ведь возможно, что знание даже базовых аспектов поможет спасти человеческую жизнь.

На пути к нашей общей Победе

А на днях пришла радостная весть о том, что гуманитарная помощь, отправленная коллективом Территориального фонда ОМС Новосибирской области военнослужащим CВО накануне празднования Дня народного единства, добралась до адресата и была торжественно вручена военнослужащим танкового полка, в котором служат наши земляки. По их словам из видеообращения, полученная ими компьютерная техника крайне необходима им в их работе. И мы надеемся, что наша поддержка в рамках акции #МесяцДобрыхДел2025 окажет им существенную помощь на пути к нашей общей Победе.

Поддержать в трудной ситуации словом и делом

Добровольческой инициативой, объединившей вокруг себя единомышленников, стало посещение Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга», где помогают несовершеннолетним мамам, женщинам в трудной ситуации и беременным. Среди них есть и сироты, которым не на кого рассчитывать.

В проведении акции в стенах областного центра «Радуга» Территориальный фонда ОМС поддержал Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики, который с готовностью предложил рассказать о важности вакцинации мамы и ребенка. Юные мамы проявили к полученной информации живой интерес и общение незаметно переросло в дружескую непосредственную беседу, ориентированную больше на психологию, а не на научные факты.

Делаем выбор в пользу здорового и активного образа жизни

«День здоровья в ТФОМС НСО» продолжил Всероссийскую акцию «Месяц добрых дел». Примером активного и здорового образа жизни для сотрудников фонда в этот день стала чемпионка мира, абсолютная чемпионка России по бодифитнесу Дарья Мануйленкова, которая провела в ТФОМС НСО динамичную «Зарядку с чемпионом», ведь любой, кто хочет стать лидером и достигать своих целей, должен быть хорошо развит физически.

«Подобные встречи мотивируют людей регулярно заниматься физической культурой и спортом, пропагандируют утреннюю гимнастику и показывают, что здоровый образ жизни может быть увлекательным и доступным для каждого, — отметил начальник отдела информационных технологий ТФОМС НСО Константин Каширских. – Все участники акции не только выразили свое положительное отношение к здоровому образу жизни, но и, что немаловажно, получили заряд бодрости и позитивного настроения на весь день!»

А в продолжение темы здорового образа жизни в этот день стала встреча с директором ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Мариной Фомичевой, которая рассказала участникам акции о преимуществах здорового образа жизни, о необходимости его присутствия в жизни каждого для сохранения и укрепления здоровья. И вполне естественно, что оживленную дискуссию вызвали вопросы профилактики болезней и борьбы с вредными привычками.

В конечном итоге, акция в очередной раз продемонстрировала, что в ТФОМС НСО работают активные, спортивные и энергичные люди. И радует, что все больше людей понимают, что здоровье и спорт – это жизнь и возможности. Немало сотрудников фонда посещают тренажерные залы, бассейны, занимаются бегом и фитнесом. А потому проведенный в фонде День здоровья для них символичен — это выбор в пользу здорового и активного образа жизни, отражающий дух коллектива — энергию и стремление к новым достижениям.

Проявляем тепло и заботу

В один из дней «Месяца добрых дел» сотрудники Территориального фонда ОМС Новосибирской области посетили Дом ветеранов Новосибирской области. Встреча с его жителями прошла в формате открытого диалога. Вначале сотрудники фонда рассказали об особенностях организма в пожилом возрасте и о правилах его поддержания для хорошего самочувствия. А уже затем последовали вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи по ОМС. Обсуждались вопросы диспансеризации, сроков оказания медицинской помощи, предоставления платных услуг...

Жители Дома ветеранов с большой теплотой приняли представителей фонда и выразили надежду, что подобные встречи станут регулярными.

«Конечно же, это не последняя наша встреча, — отметила начальник отдела организации обеспечения деятельности ТФОМС НСО Ирина Кузнецова. — Побывав здесь в гостях, мы поняли, что, даже проживая в доме ветеранов, в дружном коллективе, где к тебе проявляют теплоту и заботу, бабушки и дедушки скучают по родственникам, семьям, вниманию и сердечности. И сегодняшняя наша встреча явилась прекрасной возможностью отдать дань уважения людям старшего поколения и высказать теплые слова благодарности за их труд на благо своей Родины».

В итоге, разговор с ветеранами получился искренним, а горячий чай и сладкое угощение придали беседе теплоту и душевность.

Приходим на помощь животным

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ объединяет самых неравнодушных людей, которые считают своим долгом прийти на помощь тем, кто нуждается в поддержке. И одной из инициатив сотрудников фонда стал благотворительный сбор помощи для животных, в результате которого они собрали для бездомных собак и кошек больше тысячи килограммов корма и предметов гигиены, а также денежных средств на покупку угля к зиме и медикаментов для оказания животным необходимой медицинской помощи.

Ценный груз привезли обитателям приюта «Защити животных», где содержатся 550 бездомных животных. Все эти потерявшиеся, брошенные хозяевами, попавшие в беду животные нуждаются сегодня в заботе и внимании. И каждый принесенный сюда пакет корма или пачка пеленок помогают обеспечивать им необходимый уход, который облегчит им жизнь.

«Невозможно было пройти мимо объявленной нашими коллегами акции по сбору помощи для обездоленных животных, — рассказывает начальник отдела экономического контроля и взаимодействия с регионами ТФОМС НСО Елена Литвинова. – Весь коллектив фонда принял в ней самое активное участие, проявив заботу и милосердие, собрав за два неполных дня больше тонны корма для животных с непростой судьбой. Спасибо всем, кто не остался равнодушным к судьбе бездомных животных и подал им руку помощи!»

«Месяц добрых дел» завершен, но сотрудники Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области уверенны, что многие инициативы, предпринятые в рамках акции, станут в их коллективе доброй традицией и, возможно, найдут свое продолжение в новых форматах. Лишь направление останется неизменным — забота об окружающих, поддержка и взаимопомощь как напоминание о силе и единстве нашего народа.