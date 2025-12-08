82.76% -1.2
сегодня 09:00
общество

«Месяц добрых дел» в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования НСО

Фото ТФОМС НСО
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области принял участие во Всероссийской акции «Россия – семья семей. #МЫВМЕСТЕ», посвящённой единству народов России и преемственности поколений. Акция проводилась по всей стране с 1 ноября по 5 декабря 2025 года и каждая неделя этого периода имела свою тематику: забота о здоровье, поддержка военнослужащих и нуждающихся в помощи. Основной посыл акции отражен в высказывании Президента Российской Федерации В.В. Путина: «Россия — это семья семей, где вместе живут разные народы, и любые трудности можно преодолеть сообща».

У добра не должно быть особого повода и весь месяц коллектив фонда проводил добровольческие инициативы, когда любой сотрудник фонда мог выбрать доброе дело по душе и организовать собственное мероприятие, объединив вокруг себя единомышленников. И в рамках Дня единых действий сотрудники ТФОМС объединялись для добрых дел: помогали ветеранам и участникам CВО, заботились о бездомных животных, поддерживали одиноких мам и пожилые семьи.

Уметь спасать жизни до приезда врачей должен каждый

В один из дней конференц-зал ТФОМС НСО на время превратился в медицинский кабинет с манекеном, инструктором и участниками мероприятия. В качестве инструктора – руководитель отдела медико-экспертной работы Территориального фонда, профессиональный врач Виктор Шептунов, который преподал сотрудникам фонда азы сердечно-легочной реанимации.

«Медицинские навыки, которые сегодня получили сотрудники нашего фонда – начальные, но в экстремальной ситуации, когда счет идет на минуты или даже секунды, они могут пригодиться, — подчеркнул Виктор Юрьевич. — Уметь спасать жизни еще до приезда врачей должен каждый».

Фото «Месяц добрых дел» в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования НСО 2

Большинство участников обучающей акции отметили, что наблюдая за доктором, как умело он выполняет все движения, кажется, что и у тебя получится также. Но попробовав сами, без навыков оказания первой помощи, поняли, что не все так просто, поэтому рады пройти базовое обучение в рамках акции #МесяцДобрыхДел2025. Ведь возможно, что знание даже базовых аспектов поможет спасти человеческую жизнь.

На пути к нашей общей Победе

А на днях пришла радостная весть о том, что гуманитарная помощь, отправленная коллективом Территориального фонда ОМС Новосибирской области военнослужащим CВО накануне празднования Дня народного единства, добралась до адресата и была торжественно вручена военнослужащим танкового полка, в котором служат наши земляки. По их словам из видеообращения, полученная ими компьютерная техника крайне необходима им в их работе. И мы надеемся, что наша поддержка в рамках акции #МесяцДобрыхДел2025 окажет им существенную помощь на пути к нашей общей Победе.

Поддержать в трудной ситуации словом и делом

Добровольческой инициативой, объединившей вокруг себя единомышленников, стало посещение Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга», где помогают несовершеннолетним мамам, женщинам в трудной ситуации и беременным. Среди них есть и сироты, которым не на кого рассчитывать.

Фото «Месяц добрых дел» в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования НСО 3

В проведении акции в стенах областного центра «Радуга» Территориальный фонда ОМС поддержал Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики, который с готовностью предложил рассказать о важности вакцинации мамы и ребенка. Юные мамы проявили к полученной информации живой интерес и общение незаметно переросло в дружескую непосредственную беседу, ориентированную больше на психологию, а не на научные факты.

Делаем выбор в пользу здорового и активного образа жизни

«День здоровья в ТФОМС НСО» продолжил Всероссийскую акцию «Месяц добрых дел». Примером активного и здорового образа жизни для сотрудников фонда в этот день стала чемпионка мира, абсолютная чемпионка России по бодифитнесу Дарья Мануйленкова, которая провела в ТФОМС НСО динамичную «Зарядку с чемпионом», ведь любой, кто хочет стать лидером и достигать своих целей, должен быть хорошо развит физически.

«Подобные встречи мотивируют людей регулярно заниматься физической культурой и спортом, пропагандируют утреннюю гимнастику и показывают, что здоровый образ жизни может быть увлекательным и доступным для каждого, — отметил начальник отдела информационных технологий ТФОМС НСО Константин Каширских. – Все участники акции не только выразили свое положительное отношение к здоровому образу жизни, но и, что немаловажно, получили заряд бодрости и позитивного настроения на весь день!»

Фото «Месяц добрых дел» в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования НСО 4

А в продолжение темы здорового образа жизни в этот день стала встреча с директором ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Мариной Фомичевой, которая рассказала участникам акции о преимуществах здорового образа жизни, о необходимости его присутствия в жизни каждого для сохранения и укрепления здоровья. И вполне естественно, что оживленную дискуссию вызвали вопросы профилактики болезней и борьбы с вредными привычками.

В конечном итоге, акция в очередной раз продемонстрировала, что в ТФОМС НСО работают активные, спортивные и энергичные люди. И радует, что все больше людей понимают, что здоровье и спорт – это жизнь и возможности. Немало сотрудников фонда посещают тренажерные залы, бассейны, занимаются бегом и фитнесом. А потому проведенный в фонде День здоровья для них символичен — это выбор в пользу здорового и активного образа жизни, отражающий дух коллектива — энергию и стремление к новым достижениям.

Проявляем тепло и заботу

В один из дней «Месяца добрых дел» сотрудники Территориального фонда ОМС Новосибирской области посетили Дом ветеранов Новосибирской области. Встреча с его жителями прошла в формате открытого диалога. Вначале сотрудники фонда рассказали об особенностях организма в пожилом возрасте и о правилах его поддержания для хорошего самочувствия. А уже затем последовали вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи по ОМС. Обсуждались вопросы диспансеризации, сроков оказания медицинской помощи, предоставления платных услуг...

Жители Дома ветеранов с большой теплотой приняли представителей фонда и выразили надежду, что подобные встречи станут регулярными.

Фото «Месяц добрых дел» в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования НСО 5

«Конечно же, это не последняя наша встреча, — отметила начальник отдела организации обеспечения деятельности ТФОМС НСО Ирина Кузнецова. — Побывав здесь в гостях, мы поняли, что, даже проживая в доме ветеранов, в дружном коллективе, где к тебе проявляют теплоту и заботу, бабушки и дедушки скучают по родственникам, семьям, вниманию и сердечности. И сегодняшняя наша встреча явилась прекрасной возможностью отдать дань уважения людям старшего поколения и высказать теплые слова благодарности за их труд на благо своей Родины».

В итоге, разговор с ветеранами получился искренним, а горячий чай и сладкое угощение придали беседе теплоту и душевность.

Приходим на помощь животным

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ объединяет самых неравнодушных людей, которые считают своим долгом прийти на помощь тем, кто нуждается в поддержке. И одной из инициатив сотрудников фонда стал благотворительный сбор помощи для животных, в результате которого они собрали для бездомных собак и кошек больше тысячи килограммов корма и предметов гигиены, а также денежных средств на покупку угля к зиме и медикаментов для оказания животным необходимой медицинской помощи.

Ценный груз привезли обитателям приюта «Защити животных», где содержатся 550 бездомных животных. Все эти потерявшиеся, брошенные хозяевами, попавшие в беду животные нуждаются сегодня в заботе и внимании. И каждый принесенный сюда пакет корма или пачка пеленок помогают обеспечивать им необходимый уход, который облегчит им жизнь.

Фото «Месяц добрых дел» в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования НСО 6

«Невозможно было пройти мимо объявленной нашими коллегами акции по сбору помощи для обездоленных животных, — рассказывает начальник отдела экономического контроля и взаимодействия с регионами ТФОМС НСО Елена Литвинова. – Весь коллектив фонда принял в ней самое активное участие, проявив заботу и милосердие, собрав за два неполных дня больше тонны корма для животных с непростой судьбой. Спасибо всем, кто не остался равнодушным к судьбе бездомных животных и подал им руку помощи!»

«Месяц добрых дел» завершен, но сотрудники Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области уверенны, что многие инициативы, предпринятые в рамках акции, станут в их коллективе доброй традицией и, возможно, найдут свое продолжение в новых форматах. Лишь направление останется неизменным — забота об окружающих, поддержка и взаимопомощь как напоминание о силе и единстве нашего народа.

Галина Дидан
Журналист

