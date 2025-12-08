«Жизнь в стиле эко: в квартале «На Кедровой» открыты продажи новых домов

ГК «Расцветай» открыла продажи квартир в новых домах масштабного проекта – эко-квартала «На Кедровой». Развитие квартала идет полным ходом: этим летом новоселы двух домов уже получили ключи от своих квартир.

Их впечатления подтверждают, что концепция комфортной и экологичной среды «На Кедровой» успешно воплощается в жизнь.

—Первое, что покоряет, — это придомовая территория, — делится одна из новоселов, Анна. — Она не просто благоустроена, она продумана до мелочей. Особый восторг у семей с детьми вызывает современное игровое пространство. А какая здесь крутая детская площадка! — продолжает Анна. — Это не стандартный пластиковый набор, а целый игровой комплекс. Дети просто в восторге и готовы проводить там все свободное время.

Фото ГК «Расцветай»

В основе концепции эко-квартала «На Кедровой» — создание добрососедской комфортной атмосферы. Здесь благоустраивается около 7 га дворов без машин, с лаунж-зонами, спортивными комплексами и беговыми дорожками. Одной из ключевых локаций квартала стала центральная площадь с сухим фонтаном, который торжественно был открыт в августе. Для маленьких жителей обустраиваются разнообразные игровые пространства. Центром притяжения станет большой плейхаб с песочницей, качелями и игровой скульптурой «Динозавром».

«Мы разрабатывали концепцию так, чтобы удобно и интересно было не только малышам, но и более старшим детям и их родителям и даже бабушкам с дедушками, — пояснили в ГК «Расцветай», — Решить эту задачу стало возможным за счет большой территории, широкого выбора активностей для спорта и спокойного отдыха. Мы сохранили много взрослых деревьев во дворах эко-квартала, так у жителей квартала появится свой «домашний» лес, доступный для безопасных прогулок в любое время».

Еще преимущество эко-квартала «На Кедровой»— развитие внутренней инфраструктуры. Жителям не придется уезжать за пределы дома: сетевые магазины, пункты выдачи, салоны красоты, кафе и собственный детский сад создадут полноценную среду для жизни внутри квартала.

Фото ГК «Расцветай»

Эксперты считают, что выбор в пользу таких масштабных проектов — оправданное вложение средств. Большая благоустроенная придомовая территория с площадками для детей разных возрастов, парковочные места, собственная коммерческая и социальная инфраструктура делает такие объекты наиболее привлекательными для потенциальных покупателей.

«Стоимость квадратного метра в этом проекте будет идти вверх, вложения в новостройки выгодны, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». — По мере освоения территории эко-квартале «На Кедровой» и ввода новых домов цены будут только расти».

